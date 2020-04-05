На Вінниччині кількість хворих на СOVID-19 збільшилася до 75, з них троє - у тяжкому стані

На Вінниччині станом на ранок неділі, 5 квітня, кількість хворих з СOVID-19 збільшилася до 75, з них троє у важкому стані.

Про це на брифінгу поінформував голова Вінницької ОДА Владислав Скальський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Станом на 10.00 5 квітня у Вінницькій області зареєстровано 161 підозру на коронавірусну інфекцію, спровоковану СOVID-19. Лабораторно підтверджено на цю годину вже 75 випадків СOVID-19, в тому числі, у семи дітей (трьох у Вінниці, одного – в Чернівецькому і трьох у Гайсинському районах). У 77 випадках коронавірус не виявлено, зразки від решти осіб ще досліджуються», - повідомив Скальський.

За його словами, найбільша кількість хворих зафіксована у Вінниці - 51 випадок. Дев’ять випадків захворювань на СOVID-19 зафіксовано у Гайсині, три – у Вінницькому районі, по два – у Крижопільському, Хмільницькому і Жмеринському районах, по одному – в Чернівецькому, Липовецькому, Тиврівському, Тростянецькому і Ямпільському районах та м. Ладижин.

Стаціонарно лікується 31 хворий на коронавірус, з них троє – у стабільно важкому стані, у тому числі, одна дитина. Лікуються амбулаторно 44 особи.

Для проведення досліджень методом полімеразно-ланцюгової реакції область має у розпорядженні 3300 ПЛР-тестів. Усього в лабораторіях області протестовано 1260 зразків матеріалів.

За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів станом на 10:00 5 квітня в Україні 1251 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 32 летальних, 25 пацієнтів одужали. Приріст підтверджених випадків коронавірусної хвороби у порівнянні з минулою добою становить 14%.