На Сумщині на COVID-19 хворіють двоє дітей

На Сумщині інфекція коронавірусу торкнулася всіх вікових груп: від дітей до людей похилого віку.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив в.о. директора Сумського обласного лабораторного центру Володимир Збаражський.

«З 37 захворілих 11 – це люди у віці від 51 до 60 років. По 5 підтверджених випадків у вікових групах від 31 до 40 та від 41 до 50 років. На жаль, серед тих, кого вразив коронавірус, є й двоє дітей віком до 10 років. Загалом же інфекція на Сумщині торкнулася всіх вікових груп: від дітей до людей похилого віку старше 80 років. З усієї кількості захворілих 22 - жінки і 15 чоловіків», - зазначив Збаражський.

За його інформацією, у 28 випадках ймовірним місцем зараження мешканців Сумщини COVID-19 стало місце проживання, і лише в 9 випадках вірус «привезли» з-за кордону. А саме з Італії та Іспанії (загалом 4 випадки), Росії (2) та Чехії, Грузії і Польщі.

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«Це свідчить, що COVID-19 перестав бути завізною інфекцією, а став місцевим захворюванням для нашого регіону, тобто головну першочергову можливість недопущення занесення COVID-19 на територію регіону, а у випадку занесення – недопущення поширення – область втратила, інфекція буде далі поширюватись», - говорить керівник лабораторного центру.

Станом на ранок 4 квітня на Сумщині зареєстровано 37 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них 2 – у Конотопському районі - летальних.

В Україні на ранок 4 квітня підтверджено 1096 випадків коронавірусної хвороби COVID-19З, з них 28 летальних, 23 пацієнти одужало. За добу було зафіксовано 154 нові випадки.

Фото: AA