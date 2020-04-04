На Вінниччині п'ятеро хворих з коронавірусом - у тяжкому стані

На Вінниччині станом на ранок суботи, 4 квітня, кількість хворих з СOVID-19 зросла на сім і сягнула 66, з них п’ятеро - у тяжкому стані.

Про це на брифінгу сказав голова Вінницької ОДА Владислав Скальський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Станом на 10.00 суботи у Вінницькій області зареєстровано 148 підозр на коронавірусну інфекцію. Лабораторно підтверджено на цю годину вже 66 випадків СOVID-19, в тому числі, у шести дітей (двох у Вінниці, одного – в Чернівецькому і трьох у Гайсинському районах). У 75 випадках коронавірус не виявлено, зразки від 7 осіб ще досліджуються», - повідомив Скальський.

За його словами, найбільша кількість хворих зафіксована у Вінниці - 47 випадків. Вісім випадків захворювань на СOVID-19 зафіксовано у Гайсині, по два – у Вінницькому, Крижопільському, Хмільницькому і Жмеринському районах, по одному – в Чернівецькому, Липовецькому районах та м. Ладижин.

Стаціонарно лікується сорок один хворий на коронавірус, з них п’ятеро – у стабільно тяжкому стані, у тому числі, одна дитина. Лікуються амбулаторно 25 осіб.

Для проведення досліджень методом полімеразно-ланцюгової реакції область має у розпорядженні 3400 ПЛР-тестів. Усього в лабораторіях області протестовано 1140 зразків матеріалів.

За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів, станом на 10:00 4 квітня в Україні зафіксовано 1096 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 28 летальних, 23 пацієнти одужало. За добу було зафіксовано 154 нові випадки.

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