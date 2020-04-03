На Вінниччині кількість хворих з СOVID-19 сягнула 61, із них шестеро - діти

На Вінниччині станом на ранок п’ятниці, 3 квітня, кількість хворих з СOVID-19 зросла на сім випадків і сягнула 61, з них шестеро - діти.

Про це на брифінгу повідомив голова Вінницької ОДА Владислав Скальський.

«Станом на 10.00 четверга у Вінницькій області зареєстровано 137 підозр на коронавірусну інфекцію, спровоковану СOVID-19. Лабораторно підтверджено на цю годину вже 61 випадок СOVID-19, в тому числі у шести дітей (двох у Вінниці, одного – в Чернівецькому і трьох у Гайсинському районах). У 75 випадках коронавірус не виявлено. Один хворий одужав», - повідомив Скальський.

За його словами, найбільша кількість хворих зафіксована у Вінниці - 43 випадки. По два випадки захворювань на СOVID-19 зафіксовано у Вінницькому, Крижопільському і Жмеринському районах, по одному – в Чернівецькому, Хмільницькому, Липовецькому районах та м. Ладижин.

У Гайсині зафіксовано спалах інфекції – там на СOVID-19 захворіли 8 людей. Тому на в’їздах до міста встановлено два стаціонарних санітарно-карантинних пости.

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Для проведення досліджень методом полімеразно-ланцюгової реакції область має у розпорядженні 3600 ПЛР-тестів. Усього в лабораторіях області протестовано 980 зразків матеріалів.

За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів станом на 10.00 3 квітня в Україні зафіксовано 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 138 нових випадків.