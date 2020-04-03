У Вінниці інфекційному відділенню лікарні передали перший із закуплених міськрадою апарат ШВЛ

У Вінниці інфекційному відділенню міськлікарні №1 передали перший із закуплених міською радою апарат ШВЛ для лікування хворих з СOVID-19.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив директор Вінницької міської клінічної лікарні №1 Костянтин Ліваковський.

«Отриманий вчора новий апарат ШВЛ уже встановили, підключили до кисневої магістралі, перевірили і зараз по одному вчимо лікарів-реаніматологів на ньому працювати», - повідомив Ліваковський.

За його словами, це перший із 20 апаратів ШВЛ, на придбання яких міськрада виділила кошти з бюджету. Решта - замовлені, і місто чекає на їх виготовлення та доставку. Загалом, місто на боротьбу з коронавірусом спрямувало 48 млн грн з бюджету громади.

Наразі у розпорядженні вінницьких медиків є 50 апаратів ШВЛ.

Станом на 10:00 3 квітня в Україні зафіксовано 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 138 нових випадків. На Вінниччині коронавірус виявлений у 61 пацієнта.