У Сумах дезінфікуватимуть авто на блокпостах

В’їзди до Сум облаштовуються дезінфекційними бар’єрами.

Про це у своєму зверненні до мешканців міста заявив міський голова Сум Олександр Лисенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Уже декілька днів ми проводимо не тільки дезінфекцію житлового фонду та всіх закладів, які знаходяться у місті, але і його територію. Я думаю, те, що ми встановили на в’їздах до міста контрольно-пропускні пункти, те, що ми зараз готуємось облаштувати їх дезбар’єрами для того, щоб проводити обробку машин, які заїжджають у місто, - це правильно. А також сьогодні важливо обробляти територію лікарень, інфекційних лікарень, обробляти підходи до них, тротуари. Я вважаю, що, якщо ми не будемо проводити дезінфекційні заходи, то ми не зупинимо інфекцію», - заявив Лисенко.

За його словами, на виготовлення та утримання дезінфекційних бар’єрів для КПП депутати міської ради 3 квітня ухвалили виділення з бюджету Сумської міської ОТГ 1,5 млн грн. Ще понад 110 тисяч гривень виділено на електрообладнання та підключення КПП до енергомережі.

Поліцейські, медпрацівники, працівники обласного управління Держпродспоживслужби та нацгвардійці, котрі чергують на цих пунктах, першими обстежують транспорт та людей, які прибувають до обласного центру, та ведуть єдину базу даних щодо прибулих.

Наразі розглядається питання фінансового забезпечення харчуванням чергових бригад на КПП.

Як повідомляв Укрінформ, рішенням виконкому від 26 березня у Сумах на в’їздах до міста облаштовано 7 контрольно-пропускних пунктів.

28 березня у Сумах затверджено правила поводження на вулицях та в громадських місцях на території Сумської міської ОТГ під час карантину. Ними, зокрема, заборонено без крайньої потреби виходити з помешкань. Як виняток дозволяється пересування до місця роботи; відвідування аптеки, магазину, візиту до лікаря, медичних закладів; проведення комплексу ритуальних послуг, чи отримання адміністративних послуг (реєстрація народження дитини, реєстрація місця проживання особи) та ремонту комп’ютерної та побутової техніки; вигул тварин тривалістю до 30 хвилин на день.

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Також сумчанам забороняється виходити із приміщень без масок, користуватися дитячими та спортивними майданчиками, перебувати у громадських місцях групами понад двоє осіб.

Наразі на Сумщині зареєстровано 30 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них 2 летальних.

Загалом в Україні - 1072 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 27 летальних, 23 пацієнти одужали.