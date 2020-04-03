Франківськ просить дозволу проводити ПЛР-тести у своїх лабораторіях

В Івано-Франківську є потреба лікарів у стаціонарних закладах, які приймають хворих із підозрою на коронавірусну інфекцію.

Про це у своєму відеозверненні повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

«Є велика потреба в терапевтах , є вакансії для людей, які можуть працювати в стаціонарних медичних закладах. …Ми просили лікарів з вторинки вийти на роботу в наші стаціонари», - повідомив Марцінків.

Він зауважив, що у квітні з місцевого бюджету для лікарів, які долучаться до боротьби з коронавірусом, будуть скеровані додаткові доплати у сумі 10 тис. грн.

Водночас Марцінків поінформував, що сьогодні провели експрес-тестування на COVID-19 для лікарів з Центру первинної медичної допомоги і виявили 6 позитивних результатів.

«Усі випадки передали для дослідження на ПЛР-систему, очікуємо результатів», - сказав мер.

Він наголосив, що повільне тестування на ПЛР-системі є головною проблемою для міста і області. З цього приводу він зробив звернення до високопосадовців: «Черговий раз звертаюсь до облдержадміністрації, уряду та Президента України дозволити лабораторіям в Івано-Франківську, а їх є шість, робити ПЛР—тести. 20 ПЛР-тестів для області на день – це дуже і дуже мало».

За словами Марцінківа, на такі дослідження нині лише в Івано-Франківську очікують 120 осіб, ще потрібно тестувати 90 пацієнтів з пневмоніями, які перебувають на стаціонарному лікуванні.

Відомо, що в Івано-Франківську працюють дві стаціонарні лікарні, які приймають хворих з підозрою на COVID-19. З початку спалаху коронавірусної інфекції тут провели 333 швидкі тести на COVID-19.

На Прикарпатті підтверджений 81 випадок захворювання на коронавірус, з них 5 – летальні. Наразі в області понад 240 осіб очікують результатів на COVID-19.

Фото: Держприкордонслужба