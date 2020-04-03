На Прикарпатті начальник поліції охорони у самоізоляції через підозру на COVID-19
Про це в Івано-Франківську на брифінгу поінформував начальник ГУ НП в області Володимир Голубош, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Щодо начальника поліції охорони. Він ходив на роботу і не мав ніякої симптоматики захворювання. Коли з’явилось ГРВІ, він звернувся до лікаря і тоді зробили швидкі тести. Перший експрес-тест показав негативну реакцію, другий, який зробили пізніше, показав позитивну реакцію (на COVID-19- авт.) Тоді відібрали зразки для ПЛР-аналізу. Нині чекаємо його результатів. Він перебуває на самоізоляції», - повідомив Голубош.
За його словами, з керівником управління поліції охорони контактували 14 правоохоронців. Усі пройшли експрес-тести на COVID-19. Жодного позитивного немає. Попри це, усі перебувають на самоізоляції.
«Службового розслідування за цим фактом не проводилось. По-перше, немає офіційного підтвердження того, що він хворий. По-друге, – в його діях не вбачається адміністративних порушень. Зобов’язання він не підписував і про те, що може бути інфікованим не знав», - додав Голубош.
В Івано-Франківській області підтверджений 81 випадок захворювання на коронавірус, з них 5 – летальні. Наразі в області понад 240 осіб очікують результатів на COVID-19.
Раніше COVID-19 підтвердили у поліцейського, який допомагав госпіталізувати перших хворих з коронавірусом на Прикарпатті.
Поліція охорони — єдина в Україні охоронна структура, працівники якої мають визначені законом права та повноваження на озброєну охорону та застосування владних функцій щодо правопорушників.