Президент провів ротації голів 13 районів у шести областях

Президент провів ротації голів 13 районів у шести областях

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський провів кадрові ротації в 13 районних державних адміністраціях на Волині, Луганщині, Харківщині, Херсонщині, Хмельниччині та Буковині.

Відповідні розпорядження №222/2020-рп - №237/2020-рп опубліковані на сайті глави держави.

Президент, зокрема, звільнив голів Барвінківської та Великобурлуцької РДА Харківської області, Шепетівської РДА Хмельницької області "у зв'язку із закінченням строку повноважень Президента України".

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Водночас глава держави призначив на посади голів Ратнівської РДА Волинської області; Міловської РДА Луганської області; Балаклійської, Барвінківської, Близнюківської, Великобурлуцької, Дергачівської, Коломацької, Первомайської та Чугуївської РДА Харківської області; Горностаївської РДА Херсонської області; Шепетівської РДА Хмельницької області та Путильської РДА Чернівецької області.

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