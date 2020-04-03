Президент провів ротації голів 13 районів у шести областях
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський провів кадрові ротації в 13 районних державних адміністраціях на Волині, Луганщині, Харківщині, Херсонщині, Хмельниччині та Буковині.
Відповідні розпорядження №222/2020-рп - №237/2020-рп опубліковані на сайті глави держави.
Президент, зокрема, звільнив голів Барвінківської та Великобурлуцької РДА Харківської області, Шепетівської РДА Хмельницької області "у зв'язку із закінченням строку повноважень Президента України".
Водночас глава держави призначив на посади голів Ратнівської РДА Волинської області; Міловської РДА Луганської області; Балаклійської, Барвінківської, Близнюківської, Великобурлуцької, Дергачівської, Коломацької, Первомайської та Чугуївської РДА Харківської області; Горностаївської РДА Херсонської області; Шепетівської РДА Хмельницької області та Путильської РДА Чернівецької області.