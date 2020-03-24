Президент провів ротації у десяти РДА
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський провів кадрові ротації голів десяти районних державних адміністрацій на Волині, Закарпатті, Запоріжжі, Кіровоградщині, Харківщині та Чернігівщині.
Відповідні розпорядження №205/2020-рп - №216/2020-рп опубліковані на сайті глави держави.
Президент, зокрема, звільнив голів Любешівської та Любомльської РДА Волинської області, Воловецької РДА Закарпатської області, Борівської РДА Харківської області та Корюківської РДА Чернігівської області.
Зазначається, що усіх посадовців звільнено "y зв’язку із закінченням строку повноважень Президента".
Водночас призначено голів Горохівської, Ківерцівської, Любомльської РДА Волинської області, Запорізької РДА Запорізької області, Маловисківської РДА Кіровоградської області та Богодухівської РДА Харківської області.