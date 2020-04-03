В Умані від коронавірусу помер паломник зі США

В Умані від COVID-19 помер 47-річний громадянин США, який прибув в Україну як паломник. Наразі на інфікування коронавірусом перевіряється його родина.

Про це повідомив у Facebook голова Черкаської обласної держадміністрації Роман Боднар.

"У померлого в Умані хасида діагностували COVID-2019. Про це щойно повідомили у лабораторному центрі МОЗ України", - зазначив Боднар.

За його інформацією, померлий - громадянин США 47 років. Прибув із Лондона 11 березня. Приїхав в Умань із дружиною та шістьма дітьми. Зараз у них відібрали зразки для дослідження. Станом на зараз встановлено 50 контактних осіб, які перебувають на самоізоляції.

Померлий мав важку супутню патологію, попри намагання лікарів надати медичну допомогу не підпускав фахівців та не виконував рекомендації.

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В місті Умань посилено заходи безпеки, зокрема патрулювання.

Раніше на брифінгу Боднар анонсував нараду з правоохоронцями з цього приводу і наміри зустрітися з духовними лідерами хасидів з тим, щоб донести до прочан необхідність дотримуватися карантинних заходів.

Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масових паломництв послідовників його вчення. Восени, на святкування юдейського Нового року, сюди приїжджає 20-30 тис. прочан.

Як повідомлялося, станом на 10:00 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 138 нових випадків.

На Черкащині зафіксовано 55 випадків COVID-19.

Фото: АА