Харківська ДТП: на відеозв’язку з судом лише Дронов - Зайцевої не буде

Київський райсуд Харкова в режимі відеоконференції розглядає у Верховному суді касаційні скарги Олени Зайцевої та Геннадія Дронова - фігурантів у справі про ДТП у центрі Харкова 18 жовтня 2017 року, де загинули 6 людей та шість постраждали.

Про це кореспонденту Укрінформу розказала телефоном представниця потерпілих Лариса Матвеєва.

"До Київського райсуду Харкова, звідки у режимі відеоконференції з Києвом транслюється засідання Верховного суду України щодо розгляду касаційних заяв захисників засуджених Олени Зайцевої та Геннадія Дронова, з'явилися потерпілі, чиї рідні загинули у ДТП - родина Берченків, їхня донька Оксана Євтєєва та Лариса Фабріс", - зазначила Матвеєва.

За її словами, засуджена Зайцева, яка відбуває покарання у виправному центрі на Дніпропетровщині, та її адвокат подали клопотання про розгляд справи без їхньої участі. Наразі у Києві присутній захисник Дронова, сам засуджений вийде на відеозв'язок з колонії на Полтавщині.

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"За час від оголошення вироку у 10 років позбавлення волі кожному з фігурантів, позиція Зайцевої змінилася: вона вже не визнає свою провину, з чим повністю погоджувалася у першій інстанції судового процесу. На етапі апеляційного розгляду вона заявила, що винна усього на 30%, а Дронов - на 70%. Зараз, на етапі касаційного розгляду, вона взагалі не вбачає у своїх діях складу злочину і вважає, що відносно неї кримінальне провадження має бути закрите, а вирок - скасований. Дронов, у свою чергу, просить призначення нового розгляду справи", - додала Матвеєва.

Відеозв'язок налагоджено в YouTube між Харковом, Київом та колонією в Полтавській області. Засідання проходить без преси. Усі присутні - в масках. Суд за клопотанням прокурора обмежив тривалість висловлення доводів, встановивши для всіх учасників провадження однаковий проміжок часу: 20 хвилин. Очікується, що суд займе близько 2 годин.

Як повідомляв Укрінформ, 30 січня Касаційний криминальний суд призначив на 3 квітня у режимі відеоконференції засідання у справі смертельного ДТП, бо Зайцева і Дронов оскаржили вирок суду першої інстанції.

26 лютого 2019 року Київський райсуд Харкова визнав обох водіїв винними у ДТП та призначив їм по 10 років ув'язнення та відшкодування компенсації сім'ям загиблих та постраждалих у розмірі 3 млн грн. Апеляційний суд залишив вирок чинним. Зайцеву етапували до виправного центру на Дніпропетровщині, Дронова - до колонії на Полтавщині.

Аварія сталася 18 жовтня 2017 року у центрі Харкова, коли зіткнулися Lexus під керуванням Олени Зайцевої і Volkswagen Геннадія Дронова. У результаті Lexus відкинуло на пішоходів, які переходили дорогу на зелене світло. На місці загинули п'ятеро людей, ще одна жінка померла у лікарні, постраждали 6 людей.