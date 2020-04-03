У Вінниці майже половина із 43 хворих на COVID-19 – медики

У Вінниці 20 із 43 хворих, у яких лабораторно підтверджено COVID-19, - це медики.

Про це у п’ятницю на брифінгу повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов.

«У Вінниці із 43 хворих, у яких лабораторно підтверджено COVID-19, - це медики. Зокрема, захворіли працівники міського пологового будинку №2, де було зафіксовано перший випадок COVID-19 у Вінниці. Також є хворі медпрацівники у Подільському регіональному центрі онкології і один медик - із обласної стоматполіклініки», - повідомив Моргунов.

За його словами, 17 із 43 хворих з COVID-19 перебувають на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні міської лікарні №1, один пацієнт – в реанімаційному, п’ятирічний хлопчик – у Вінницькій обласній дитячій інфекційній лікарні.

Ще 24 хворих з коронавірусом перебувають удома на самоізоляції під медико-санітарним наглядом сімейних лікарів та під контролем поліції.

За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів, станом на 10.00 3 квітня в Україні зафіксовано 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 138 нових випадків. На Вінниччині лабораторно підтверджено коронавірус у 61 пацієнта, у Вінниці – в 43-х. З них 12 випадків – це внутрішнє інфікування, позаяк ці люди не були за кордоном і безпосередньо з такими людьми не контактували.

Фото: АА