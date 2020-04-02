У породіллі, яка померла у франківському пологовому, підозрюють коронавірус

В Івано-Франківську у породіллі, яка померла в міському пологовому центрі 1 квітня, підозрюють коронавірус. У іншої породіллі та лікарки пологового COVID-19 лабораторно підтверджено.

Про це в Івано-Франківську на брифінгу сказала начальник управління здоров’я Івано-Франківської міської ради Марія Бойко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні проводився розтин жінки. На момент розтину було встановлено, що в неї є підозра на двобічну пневмонію. Тому ми розглядаємо питання, що в цієї жінки виставлена підозра на коронавірусну інфекцію», - розповіла Бойко.

Вона зазначила, що у померлої відібрані біометаріали для дослідження COVID-19 в лабораторії Центру громадського здоров’я України. У жінки народилась недоношена дитина. Наразі немовля в реанімації у стані середньої важкості.

Також Бойко повідомила, що лабораторно підтвердили захворювання у лікаря міського пологового центру. Нині вона перебуває в обласній інфекційній лікарні. Учора лабораторно підтвердили коронавірус ще й у породіллі.

«При поступленні в неї діагностували ГРВІ. Також, були проведені необхідні дослідження. Встановлено діагноз пневмонії. Зважаючи на те, що два швидкі тести на COVID-19 були від’ємними, були відібрані матеріали для ПЛР-реакції. Вони підтвердили коронавірусну інфекцію», - зазначила Бойко.

Нині встановлюють контактних осіб хворої породіллі. Переважно – це медичний персонал. Тому влада планує негайно провести швидке тестування на наявність коронавірусу у медиків та пацієнтів.

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Як повідомлялося, 30 березня в обласному перинатальному центрі померли дві жінки, у яких лабораторно підтвердили COVID-19. Одна з них - 37-річна породілля, у її дитини наявність коронавірусу ще досліджують. Інша померла – 60-річна жінка, якій 3 березня провели гінекологічну операцію.

Нині на Прикарпатті лабораторно підтверджені 74 випадків коронавірусу, з них п’ять – летальні.

Станом на 10.00 в Україні, за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів, загалом підтверджено 804 випадки COVID-19, зафіксовано 20 летальних випадків, 13 людей одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.