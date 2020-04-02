У пологовому Франківська коронавірус підтвердили у породіллі

В Івано-Франківському пологовому коронавірус лабораторно підтвердили у породіллі.

Про це повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків у своєму відеозверненні.

«Учора в нашому пологовому було підтверджено коронавірус ПЛР-системою. Жінку переводять в обласний перинатальний центр. Це тривожний випадок», - сказав Марцінків.

Він зазначив про ще один випадок: 1 квітня в міському пологовому померла породілля. У неї виключають наявність коронавірусної інфекції. Одна з версій смерті – крововилив. Наразі проводять розслідування.

«Найбільша проблема сьогодні – це відсутність швидких ПЛР-тестів… Є обласна лікарня, приватні, які мають таке обладнання і можуть робити ПЛР-тести. Це – важливо для людей», - переконаний міський голова.

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Раніше мер Івано-Франківська повідомив , що усіх пацієнтів та лікарів міського пологового тестуватимуть на COVID-19.

Як повідомлялося, на Прикарпатті 30 квітня в обласному перинатальному центрі померли дві жінки з підтвердженою коронавірусною інфекцією. Одна з них – 37-річна породілля. Її новонароджену дитину досліджують на COVID-19.

Відомо, що на Прикарпатті лабораторно підтверджені 74 випадків коронавірусу, з них п’ять – летальні.

В Україні зафіксовано 804 випадки COVID-19, з них 20 летальних, 13 людей одужало.