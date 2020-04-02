На Вінниччині поховали загиблого на Донбасі бійця Володимира Мовчанюка

На Вінниччині у четвер поховали загиблого на Донбасі від кулі снайпера бійця Володимира Мовчанюка.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в апараті Погребищенської РДА.

«Володимира Мовчанюка поховали сьогодні у його рідному селі Андрушівці. Провести його в останню путь приїхали бойові побратими з частини, де він служив, ветерани АТО/ООС з нашого і сусіднього районів, прийшли земляки. Похорон проходив із врахуванням карантинних обмежень по коронавірусу», - повідомили у відомстві.

Згідно з даними д епартаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА, молодший сержант Володимир Сергійович Мовчанюк 1983 року народження загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Первомайське Ясинуватського району Донецької області. Куля снайпера обірвала життя бійця 30 березня.

Мовчанюк до служби у війську мешкав у с. Андрушівка Погребищенського району Вінницької області, служив за контрактом із травня 2015 року. Не одружений.

У ході проведення антитерористичної операції та під час здійснення заходів об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях загинуло 160 мешканців Вінницької області, померли від ран і хвороб 73 учасники бойових дій, ще двоє зникли безвісти.