Стало відоме ім’я загиблого від кулі снайпера бійця ООС

У зоні проведення ООС у понеділок від кулі снайпера загинув боєць із Вінничини - молодший сержант Володимир Мовчанюк.

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

«Молодший сержант Володимир Сергійович Мовчанюк 1983 року народження загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Первомайське Ясинуватського району Донецької області. Куля снайпера обірвала життя бійця 30 березня», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, Сергій Мовчанюк з с. Андрушівка Погребищенського району Вінницької області, служив за контрактом із травня 2015 року. Не одружений.

За попередніми даними, поховають бійця у рідному селі Андрушівка. Дата похорону наразі невідома.

У ході проведення антитерористичної операції та під час здійснення заходів об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях загинуло 160 мешканців Вінницької області, померли від ран і хвороб 73 учасники бойових дій, ще двоє безвісти.