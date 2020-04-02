На Запоріжжі коронавірус підтвердили у 22 осіб, ще 15 — під підозрою
Відповідні дані оприлюднила пресслужба Запорізької ОДА.
“У Запорізькій області зареєстровано 22 лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19. З них 11 пацієнтів госпіталізовано, 4 пацієнти одужали, 7 — самоізольовані. Протягом доби зареєстровано 4 нових випадки COVID-19», - йдеться у повідомленні.
За даними медиків, усі хворі ізольовані, їм надається необхідна медична допомога, стан пацієнтів легкий та середньої тяжкості. Наразі епідеміологи перевіряють ще 15 підозр на хворобу.
Як раніше повідомляв Укрінформ, чотири нові випадки інфікування коронавірусом зареєстровані у Мелітополі Запорізької області. Коронавірус виявили у головного лікаря міської лікарні та його заступниці. Ще 12 медиків відправили на самоізоляцію. На усіх виїздах з Мелітополя працюють пункти пропуску, на яких чергують медики та поліція.
Всього в області інфіковані 22 людини: 9 - в Запоріжжі, 10 - в Мелітополі, 2 - в Мелітопольському районі і 1 - в Бердянську.
Станом на 10.00 в Україні, за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів, загалом підтверджено 804 випадки COVID-19, зафіксовано 20 летальних випадків, 13 людей одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.