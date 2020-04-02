На Запоріжжі коронавірус підтвердили у 22 осіб, ще 15 — під підозрою

За оперативною інформацією Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України, 2 квітня у Запорізькій області зареєстровано 22 лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

Відповідні дані оприлюднила пресслужба Запорізької ОДА.

“У Запорізькій області зареєстровано 22 лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19. З них 11 пацієнтів госпіталізовано, 4 пацієнти одужали, 7 — самоізольовані. Протягом доби зареєстровано 4 нових випадки COVID-19», - йдеться у повідомленні.

За даними медиків, усі хворі ізольовані, їм надається необхідна медична допомога, стан пацієнтів легкий та середньої тяжкості. Наразі епідеміологи перевіряють ще 15 підозр на хворобу.

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Як раніше повідомляв Укрінформ, чотири нові випадки інфікування коронавірусом зареєстровані у Мелітополі Запорізької області. Коронавірус виявили у головного лікаря міської лікарні та його заступниці. Ще 12 медиків відправили на самоізоляцію. На усіх виїздах з Мелітополя працюють пункти пропуску, на яких чергують медики та поліція.

Всього в області інфіковані 22 людини: 9 - в Запоріжжі, 10 - в Мелітополі, 2 - в Мелітопольському районі і 1 - в Бердянську.

Станом на 10.00 в Україні, за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів, загалом підтверджено 804 випадки COVID-19, зафіксовано 20 летальних випадків, 13 людей одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.