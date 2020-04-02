У Мелітополі зафіксували вже 10 випадків коронавірусу

У Мелітополі за добу 1 квітня коронавірус лабораторно підтвердили ще в чотирьох людей. Таким чином, тільки в Мелітополі інфіковано вже 10 людей.

Про це повідомили в пресслужбі Мелітопольської міської ради.

“У місті Мелітополі за минулу добу підтверджено 4 нових випадки коронавірусної інфекції. Це мешканці міста, яких госпіталізовано до інфекційного стаціонару 31 березня. Стан пацієнтів лікарі оцінюють як середньої важкості. Проведення штучної вентиляції легень ніхто не потребує”, - йдеться у повідомленні.

Зі слів пацієнтів, за межі країни ніхто з них не виїжджав. Продовжується епідеміологічне розслідування, визначається коло контактних осіб, за якими встановлюється медичний нагляд.

Всього в місті Мелітополі на 2 квітня 2020 року зареєстровано 10 осіб з підтвердженим діагнозом, 1 пацієнт одужав.

Як раніше повідомлялось, коронавірус виявили у головного лікаря Мелітопольської міської лікарні та однієї з його заступниць. Ще 12 медиків відправили на обсервацію.

На головних виїздах з Мелітополя встановлені пости, на яких поліція та медики вимірюють температуру усім, хто хоче в’їхати в місто.

Такі ж пости будуть встановлені і на виїздах із Запоріжжя та Бердянська.

В Україні лабораторно підтверджено 794 випадки COVID-19, з них 20 летальних, 13 осіб одужали.

У Запорізькій області 19 інфікованих.

Фото: АА