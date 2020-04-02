На Сумщині визначили 22 місця обсервації для людей, які відвідували країни з коронавірусом

На Сумщині визначені 22 місця обсервації для людей, які відвідували країни, де виявлено коронавірус.

Про це 1 квітня під час пресконференції в Сумській облдержадміністрації повідомив начальник обласного управління охорони здоров’я Дмитро Кравцов.

«Органами влади на місцях було запропоновано 27 лікувальних закладів для обсервації, однак з цього переліку придатними виявилися тільки 22, бо в окремих закладах або частково, або повністю відсутнє водопостачання, енергопостачання тощо. На сьогодні в цих лікарнях для обсервації створено 825 місць. Оплата як харчування, так і проживання у місцях обсервації буде здійснюватися за рахунок бюджету», - розповів Кравцов.

За його інформацією, у кожному районі Сумської області та містах обласного значення створені мобільні бригади для забору зразків біологічних матеріалів у пацієнтів з підозрою на коронавірусну інфекцію, які перебуватимуть в обсервації або на самоізоляції. У місті Суми працюють дві таких бригади, в районах області – 18.

Як повідомляв Укрінформ, 29 березня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про обов’язкову обсервацію на 14 днів українців, які повертаються з інших країн.

Згідно з постановою Кабміну, усі особи, що відвідували країни із випадками коронавірусу, вважаються такими, що мали контакт із хворим на Covid-19 та потребують обсервації. Винятки стосуються водіїв та обслуговуючого персоналу вантажного транспорту, членів екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті із хворою особою.

Станом на ранок 1 квітня на Сумщині зареєстровано 19 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них 2 – в Конотопському районі – летальних. В Україні зареєстровано 669 хворих на COVID-19.