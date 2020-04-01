На Сумщині виявили чотири родинних вогнища COVID-19

На Сумщині виявлено 4 спалахи COVID-19 у родинах.

Про це 1 квітня під час пресконференції в Сумській облдержадміністрації повідомив в.о. директора Сумського обласного лабораторного центру Володимир Збаражський.

«Епідеміологічна ситуація в області з кожним днем ускладнюється. У нас сьогодні 4 сімейних вогнища коронавірусу. 2 – у Конотопському районі, а також в Кролевецькому районі і Охтирці», - зазначив Збаражський.

За його словами, їх поява стала можливою через недотримання особами, які повернулися з-за кордону, режиму самоізоляції і невчасне звернення до лікаря.

«На Сумщину з-за кордону прибули близько 5 тисяч осіб, в тому числі більше 700 – з Росії. На кордоні вони підписували документи і зобов’язувалися йти на самоізоляцію, регулярно надавати інформацію своєму лікарю для того, щоб упередити захворювання. Однак відвідини нашими працівниками їхніх домівок показали, що багато хто з них, зокрема ті, хто повернувся в Україну до 17 березня, коли в’їзд на її територію був вільний, не дотримується режиму самоізоляції. Тому ми й маємо таку картину. Приїхали і заразили всіх членів сім’ї», - наголосив лікар.

За його прогнозами, пік захворювання на COVID-19 в Сумській області припаде на другу декаду квітня.

Наразі обласний лабораторний центр працює в автономному режимі і вже не відсилає результати тестів на підтвердження до Києва. Наразі в Сумській області є тест-системи для проведення 1,5 тисячі досліджень ПЛР-методом.

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Станом на ранок 1 квітня на Сумщині зареєстровано 19 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них 2 – в Конотопському районі – летальних.

В Україні зареєстровано 669 хворих на COVID-19.

З метою протидії поширенню коронавірусу в області посилюються карантинні заходи. Зокрема, на території регіону облаштовується 31 санітарний контрольно-пропускний пункт для оперативного виявлення людей із симптомами коронавірусу.

Також на території Сумської області вже встановлено 10 наметів, у яких у разі необхідності будуть проводитися тести у людей з підозрою на хворобу.