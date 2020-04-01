На Харківщині кількість пацієнтів із пневмонією зросла вдвічі у порівнянні з 2019 роком

У Харківській області кількість пацієнтів із пневмонією зросла вдвічі у порівнянні з 2019-им роком, але показник летальних випадків майже втричі нижчий.

Про це свідчать статистичні дані обласного департаменту охорони здоров’я, повідомили кореспонденту Укрінформу в пресслужбі Харківської ОДА.

«За 3 місяці 2020 року на Харківщині - 9 318 випадків пневмонії, померло 42 людини. А за перший квартал 2019 року діагностовано 4253 пневмонії, при цьому померло 122 людини», - повідомили в ОДА.

Таким чином кількість пневмоній збільшилася вдвічі, але кількість летальних випадків – у 2,9 раза менша.

Загалом за минулий рік у регіоні зареєстровано 13 304 випадки пневмонії, померло від неї 420 осіб.