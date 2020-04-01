На Харківщині зареєстрували ще дві підозри на коронавірус, одну людину госпіталізували

За останню добу на Харківщині ПЛР-лабораторія отримала позитивний результат на коронавірус у ще двох мешканців регіону, одного з них госпіталізували.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в пресслужбі Харківської ОДА з посиланням на інформацію департаменту охорони здоров’я.

«На ранок 1 квітня маємо дві нові підозри на COVID-19. Це двоє чоловіків: харків’янин, який не був за кордоном і зараз знаходиться на самоізоляції, та мешканець селища Нова Водолага, який нещодавно повернувся з-за кордону та госпіталізований в обласну інфекційну лікарню», - повідомили в ОДА.

Таким чином на Харківщині офіційно підтверджено COVID-19 у чоловіка віком до 30-ти років, у ще 8-ми людей, п’ятеро з яких госпіталізовані, підозра на вірус, яку має підтвердити чи спростувати національна лабораторія.

Раніше також захворіли двоє жителів регіону – заступник голови Харківської облради Володимир Скоробагач і його дружина, які на початку березня були у Франції. На час діагностики вони були в Києві, тому випадки не зареєстрували за Харківщиною.

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 1 квітня в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних (4 за останню добу), 10 пацієнтів одужали. За добу було підтверджено 120 нових випадків. Найбільше інфікованих у Чернівецькій (104), Тернопільській (98) та Івано-Франківській (64) областях.