На Прикарпатті в перинатальному центрі померла ще одна жінка, в якої підтвердили коронавірус

На Прикарпатті в обласному перинатальному центрі 30 березня померла ще одна жінка з COVID-19.

Про це в Івано-Франківську на брифінгу повідомив директор КНП «Івано-Франківський обласний перинатальний центр Івано-Франківської обласної ради» Юрій Павлушинський.

«Жінка померла 30 березня. ПРЛ-тест на COVID-19 у неї виявися позитивним», - повідомив Павлушинський.

Він зауважив, що 3 березня жінку оперували в гінекології.

Як зазначили кореспонденту Укрінформу в Департаменті охорони здоров’я ОДА, хвора мала ожиріння високого ступеня, цукровий діабет та інші хронічні захворювання. Їй було 60 років.

Як повідомлялося, 30 березня в Івано-Франківському обласному пологовому центрі померла породілля. Сьогодні стало відомо, що в неї лабораторно підтвердили COVID-19. Наразі очікують результати на наявність коронавірусної інфекції у новонародженої дитини.

Відомо, що на Прикарпатті лабораторно підтвердили 65 випадків захворювання на COVID-19, з них 5 - летальні.