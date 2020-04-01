У Київській області підтвердили 57 випадків коронавірусу

У Київській області зафіксовано 57 випадків захворювання на коронавірус.

Про це на брифінгу поінформував т.в.о. голови Київської ОДА Василь Володін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За інформацією Центру громадського здоров’я, у Київський області на сьогодні лабораторно підтверджено 57 випадків захворювання на коронавірус", - сказав Володін.

За його словами, 19 випадків зафіксовано в Обухівському районі (смт Козин, с. Романків, м. Українка), 12 – у Києво-Святошинському (м . Вишневе, м. Боярка, с. Лісники, с. Гатне, с. Дмитрівка, с. Софіївська Борщагівка, с. Тарасівка).

Також 6 випадків зафіксовано у м. Бориспіль, 3 – у м. Біла Церква, 3 - у м. Бровари, 2 – м. Обухів, 2 - м. Ірпінь, 2 – у Васильківському р-ні, с. Рославичі, 1 – у Бориспільському р-ні, с. Гнідин, 1– у смт Ворзель, 1 – у м. Гостомель, 1 – у м. Буча, 1 – у Білоцерківському р-ні, с. Фурси, 1 – у Броварському р-ні, с. Зазим’є, 1 – у Ставищенському р-ні, смт. Ставище, 1 – у Макарівському р-ні, с. Мостище.

На стаціонарному лікуванні перебувають 20 осіб, на амбулаторному (самоізоляції ) - 37.

"У нас є добра новина, одна людина одужала. Однак зросла кількість померлих, на сьогодні їх троє", - додав Володін.

У Київській області найбільше серед захворілих на коронавірус людей віком від 41 до 50 років.

"За віком захворілих: 1- 10 років – 3,5%, 11–20 років – 3,5%, 21–30 років - 8,8%, 31-40 років – 24,5%, 41–50 років – 35% і це, як ми бачимо, найбільша категорія. Від 51 до 60 років - 19,2%, 61-70 років – 1,8%, понад 70 років – 3,5%", - сказав він.

За словами Володіна, 223 особи мають підозру на інфікування. Встановлено медичне спостереження за 567 контактними особами.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 1 квітня в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних (4 за останню добу), 10 пацієнтів одужало. За добу було підтверджено 120 нових випадків. Найбільше інфікованих у Чернівецькій - 104, Тернопільській - 98, Івано-Франківській - 64 областях.