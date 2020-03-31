На Закарпатті невідомий благодійник закупив ліки для малозабезпечених

У Мукачеві на Закарпатті благодійник передав в управління соцзахисту Мукачівської міськради ящики з ліками для малозабезпечених.

Про це інформують на сторінці Мукачівської міськради у Facebook.

“Сьогодні до Управління праці та соціального захисту населення Мукачівської міської ради благодійник, який не забажав публічності, передав для нужд малозабезпечених осіб кілька ящиків з ліками, які необхідні при застуді: парацетамол, амброксол в таблетках, но-соль спрей для носа, ібунорм бейбі протизапальний сироп, лізак таблетки, а також паперові хустинки” - йдеться в повідомленні.

В управлінні про наявністьцих ліків поінформували медиків та домовилися, що лікарі повідомлятимуть про осіб, які потребують їх, але не можуть придбати самостійно. У такому випадку з управління будуть доставляти нужденним пакунки з необхідними ліками.

Як раніше повідомлялося, на Закарпатті саме в Мукачеві зафіксовані хворі на COVID-19 — це жінка, котра стала першою інфікованою в області, та 19 людей з кола її контактних осіб. Жінка перебуває в ізоляції в Закарпатській обласній інфекційній лікарні. Інші особи — вдома на самоізоляції під наглядом лікарів. У всіх легкий перебіг хвороби.

В Україні наразі зафіксовано 549 випадків СOVID-19, з яких 13 летальних, 8 людей одужало. За даними Worldometer, кількість підтверджених випадків СOVID-19 у світі становить 801 962, з них летальних 38 946, одужало 172 319 осіб.

Фото: facebook/Управління праці та соцзахисту населення м.Мукачева