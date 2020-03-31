У Кам’янці коронавірусом заразилися четверо лікарів

У Кам'янці на Черкащині, де зафіксовано 28 випадків коронавірусу, чотири особи, що захворіли, - лікарі. Наразі проводиться епідрозслідування причин такої ситуації.

Про це розповів у відеокоментарі голова Черкаської облдержадміністрації Роман Боднар.

"У Кам'янці захворіли чотири лікарі. Цей факт потребує прискіпливої уваги. Ми хочемо розібратися, чи це самі лікарі нехтували засобами захисту, чи були недопрацювання з боку адміністрації лікарні. Тому із сьогоднішнього дня там працює протиепідемічна комісія, вони нададуть свій висновок, і ми відреагуємо на ці факти", - зазначив Боднар.

Він закликав лікарів відповідально ставитися до особистої безпеки.

Щодо одного з хворих із Кам'янки він розповів, що той проживав разом із сімома іншими членами сім'ї. Результати ПЛР-тесту у родичів хворого виявилися негативними. Самого пацієнта із легкою формою хвороби госпіталізовано до інфекційної лікарні.

Загалом в Черкаській області підтверджено 50 випадків коронавірусної хвороби.

За словами Боднара, з 26 березня мешканцям Черкащини проведено 345 ПЛР-тестів. За останню добу - 188 аналізів, усі показали негативний результат.

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Як повідомляється на сайті Кам'янської міської ради, з 28 березня у місті вживається низка заходів для запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. За рішенням міської комісії ТЕБ та НС закрито дві дороги у місто, а на чотирьох інших виїздах з Кам’янки створено КПП, на яких водіям та пасажирам транспортних засобів проводять температурний скринінг та розповідають про правила протиепідемічної безпеки.

Крім того, обмежили пересування транспорту та мешканців містом з 21.00 по 06.00, посилили контроль за протиепідемілогічними заходами в торгівлі та на виробництві тощо.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 10.00 ранку 31 березня в Україні 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 летальних, 8 пацієнтів одужало.

Кількість підтверджених випадків зараження СOVID-19 по всьому світу становить 788 041, число смертей – 37 877, а одужали наразі вже 166 411 осіб.