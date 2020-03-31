У Карпатах - хуртовина та 17° морозу

В гірських районах Івано-Франківської області спостерігають пориви вітру до 20 м/с, сніг і мороз.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

«Станом на 07:00 31.03.2020 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями. Вітер північно-західний 14-15 м/с, пориви до 20 м. Хуртовина. Температура повітря -17°С», - повідомляє пошуково-рятувальний пост.

За інформацією управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА, погіршення погоди може призвести до ожеледиці на дорогах. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Температура вночі 3-8 градусів морозу, вдень 2-7 – тепла. У високогір’ї Карпат мороз сягне до -12.

Піп Іван (також Піп Іван Чорногі́рський або Чорна Гора) — одна з найвищих вершин Українських Карпат, з висотою 2020,5 м.