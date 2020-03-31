Синоптики прогнозують невеликий сніг та до 12° тепла

В Україні у вівторок, 31 березня, очікується невеликий сніг в окремих регіонах, вдень температура повітря становитиме +1 - +12 градусів тепла, у Карпатах протягом доби від 7-12° морозу.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"31 березня хмарно з проясненнями. Без опадів, лише вночі та вранці в північних областях та Карпатському регіоні невеликий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с", - йдеться в повідомленні.

Синоптики прогнозують зниження температури: вдень 1-6° тепла; у південно-східних областях, вдень 7-12° тепла; в Карпатах протягом доби 7-12° морозу.

У Києві та Київській області 31 березня хмарно з проясненнями. Вранці невеликий сніг, вдень без опадів.

У столиці вдень 3-5° тепла; по області вдень 1-6° тепла.