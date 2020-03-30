Нічний мороз і трохи снігу: яким буде останній день березня

В Україні у вівторок, 31 березня, очікується невеликий нічний мороз, вдень температура повітря становитиме +1+6 градусів тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"31 березня хмарно з проясненнями. Без опадів, лише вночі та вранці в північних областях та Карпатському регіоні невеликий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с", - йдеться в повідомленні.

Синоптики прогнозують зниження температури: вночі 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла; у південно-східних областях вночі 0-5° тепла, вдень 7-12°; в Карпатах протягом доби 7-12° морозу.

У наступні два дні, 1-2 квітня, збережеться холодна без опадів погода. Вітер переважно західний, 5-10 м/с, 1 квітня на півдні та сході країни північно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі становитиме 3-8° морозу, вдень 1 квітня 3-8° тепла, 2 квітня 6-11°; в Карпатах вночі 7-12° морозу, вдень близько 0°.

Водночас 3-4 квітня місцями очікуються опади, Зокрема, 3 квітня вдень у західних та північних областях невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом. Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу (в Карпатах 3-9° морозу), на півдні 0-6° тепла, вдень 7-13° тепла.

4 квітня вночі у західних та північних областях, вдень в Україні, крім північної частини, невеликий дощ, на заході з мокрим снігом. Температура у західних областях вночі від 3° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла, на решті території вночі 0-6° тепла, вдень 4-10°, на півдні та сході до 13°.

У Києві та Київській області 31 березня хмарно з проясненнями. Вночі та вранці невеликий сніг, вдень без опадів.

У столиці вночі 1-3° морозу, вдень 3-5° тепла; по області вночі 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла.

Холодна без опадів погода збережеться в Києві й 1-2 квітня.

Температура вночі 3-8° морозу, вдень 1 квітня 3-8° тепла, 2 квітня 6-11°.

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Вдень 3 квітня та вночі 4 квітня у столиці невеликий дощ, в решту часу без опадів.

Температура 3 квітня вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 8-13° тепла; 4 квітня вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла.