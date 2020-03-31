У Запоріжжі досі не отримали дозвіл на початок будівництва мостів через Дніпро

Інспекція Державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) досі не надала Службі автомобільних доріг у Запорізькій області дозвіл на початок будівельних робіт на мостах.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив голова Запорізької ОДА Віталій Туринок.

"Ми чекаємо документи від ДАБК. Є проблема, і вона полягає в тому, що Інспекція припинила своє існування (Президент і Кабмін ухвалили рішення оптимізувати функції держархбудконтролю та техрегулювання - ред.) та ще передає свої повноваження. Сподіваюся, що це питання буде вирішено в протягом тижня - двох", - заявив Туринок.

За його словами, зараз підрядна організація веде підготовчі роботи: триває складання бетонного заводу, установка всіх кранів, встановлюється містечко для будівельників.

Що стосується питань фінансування, точніше того, чи не будуть зняті гроші з будівництва мостів у зв'язку з карантином і пандемією коронавірусу, губернатор заявив, що мости залишаються пріоритетних об'єктом.

"Найголовніше, що у глави Укравтодору Олександра Кубракова і Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля є розуміння, що з логістики ми не можемо зняти фінансування. Це логістика № 1", - запевнив голова Запорізької області.

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Раніше повідомлялося, що на сьогодні на будівництво мостів у Запоріжжі передбачено 1 млрд 250 млн грн (в тому числі, є постанова Кабміну, згідно з якою виділено 10 і 500 млн грн, перехідний залишок з минулого року).

Відео того, що зараз відбувається на мостових переходах, на своїй сторінці у Fаcebook публікував координатор національного проекту "Велике будівництво" Юрій Голік.

Підряд на будівництво мостів через Дніпро вартістю 11,9 млрд грн виграла турецька компанія "Онур". До кінця цього року, згідно з планами Служби автодоріг, підрядник має з'єднати Бабурку і острів Хортиця.

25 березня в зв'язку з поширенням коронавірусу Кабмін оголосив в країні надзвичайний стан і продовжив карантинні заходи, що включають, серед іншого, зміни в роботі багатьох державних органів та установ.