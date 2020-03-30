У Мукачеві - 20 інфікованих

На Закарпатті Covid-19 діагностовано у 20 осіб. Перша жінка - з Мукачева, у якої вірус діагностували ще минулого тижня, решта 19 — це контактні особи з її кола.

Про це на брифінгу повідомила директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Єлизавета Біров.

“Станом на 30 березня на Закарпатті є 20 осіб, у яких було діагностовано Covid-19. Перша жінка - з Мукачева, у якої вірус діагностували ще минулого тижня. Решта 19 — це контактні особи з її кола, у яких діагностування коронавірусу методом ПЛР в Закарпатському лабораторному центрі МОЗ дало позитивний результат. Наразі їхні біоматеріали на верифікації в Києві, саме тому цих 19 осіб ще немає у сьогоднішніх даних МОЗу”, - сказала Біров.

Водночас у Закарпатській ОДА не коментують заяву голови Закарпатської обласної ради Михайла Рівіса про 5 тисяч інфікованих коронавірусом в області.

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Вчора в коментарях у соцмережі Facebook Михайло Рівіс написав, що начебто насправді на Закарпатті уже є 5 тисяч інфікованих коронавірусом громадян.

Наразі поспілкуватися з головою обласної ради та отримати офіційні коментарі з приводу цифри, якою він оперує, Укрінформу не вдалося.