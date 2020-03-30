На Чернігівщині підтвердили другий випадок зараження коронавірусом
Укрінформ
Жительці села Комарівка Борзнянського району Чернігівщини, яку госпіталізували з підозрою на коронавірус за результатами експрес-тесту, діагноз підтверджено лабораторно.
Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської ОДА.
"Лабораторно підтверджено захворювання на коронавірус у госпіталізованої напередодні жительки села Комарівка Борзнянського району. Хвора перебуває під постійним наглядом лікарів в окремому боксі інфекційного відділення Борзнянської ЦРЛ", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що лікарня забезпечена необхідними ліками та медзасобами.
Як повідомлялося раніше, перший хворий на Covid-19 у Чернігівській області - теж із Комарівки. Відомо, що друга інфікована людина не є членом його сім’ї.
Фото: АА