На Прикарпатті п'ять медиків захворіли на COVID-19

В Івано-Франківській області 5 медичних працівників захворіли на COVID-19. Їх стан середньої важкості.

Про це на брифінгу повідомив заступник директора Департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Володимир Чемний, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

«В області 11 медичних працівників перебувають у закладах охорони здоров’я, з них у п’яти є позитивний результат на коронавірусну інфекцію. Їх стан середньої важкості», - повідомив Чемний.

За його словами, COVID-19 підтвердили у 3-х лікарів та 2-х медичних сестер. Ще четверо медичних працівників очікують результати на наявність коронавірусної інфекції.

В Івано-Франківській області лабораторно підтверджено 41 випадок захворювання на COVID-19. З них три випадки – летальні.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 30 березня офіційно підтверджено 480 випадків зараження коронавірусом, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 62 нових випадки.

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