На Прикарпатті п'ять медиків захворіли на COVID-19
Про це на брифінгу повідомив заступник директора Департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Володимир Чемний, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.
«В області 11 медичних працівників перебувають у закладах охорони здоров’я, з них у п’яти є позитивний результат на коронавірусну інфекцію. Їх стан середньої важкості», - повідомив Чемний.
За його словами, COVID-19 підтвердили у 3-х лікарів та 2-х медичних сестер. Ще четверо медичних працівників очікують результати на наявність коронавірусної інфекції.
В Івано-Франківській області лабораторно підтверджено 41 випадок захворювання на COVID-19. З них три випадки – летальні.
Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 30 березня офіційно підтверджено 480 випадків зараження коронавірусом, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 62 нових випадки.
Фото: АА