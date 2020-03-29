На Вінниччині дитина з коронавірусом перебуває у тяжкому стані

На Вінниччині із 23 пацієнтів, госпіталізованих з Covid-19, у тяжкому стані перебуває лише один, це дитина.

Про це у неділю на брифінгу повідомив голова Вінницької облдержадміністрації Владислав Скальський.

«Всі зафіксовані хворі з позитивними результатами (тесту на коронавірус - ред.) госпіталізовані. Стан у всіх задовільний, лише одна дитина з Чернівецького району, яка перебуває у могилів-подільській лікарні, має тяжкий стан. Але протягом останніх годин, на ранок, маємо першу позитивну інформацію щодо стану цієї дитини», - сказав Скальський.

За його словами, станом за 10 годину неділі на Вінниччині зареєстровано 78 підозр на Covid-19. У 39 випадках діагноз лабораторно не підтверджений, в 23 випадках виявлено коронавірус, в т.ч. у двох дітей. Зразки матеріалів ще від 16 хворих досліджуються.

Лабораторно підтверджені випадки зареєстровані у Вінниці (18), Ладижині, Вінницькому, Липовецькому, Чернівецькому, Жмеринському районах (по одному в кожному).

Як повідомлялося, в Україні лабораторно підтверджено 418 випадків коронавірусної інфекції Covid-19, з них 9 летальних, п'ять осіб одужали.

За даними Worldоmeters, в світі станом на ранок 29 березня зафіксовано 664 318 випадків коронавірусу, з них 30 890 летальних, 142 368 осіб одужали.

Фото: AA