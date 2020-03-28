СБУ заблокувала в Запоріжжі масштабну контрабанду психотропів

У Запоріжжі співробітники Служби безпеки України припинили діяльність наркоугруповання, яке займалось масштабною контрабандою та збутом у різні регіони країни гуртових партій психотропів та прекурсорів.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"За попередньою версією слідства, організували наркотрафік п`ятеро мешканців обласного центру. Наркотики вони замовляли на спеціалізованих інтернет-ресурсах у постачальників із Євросоюзу та Східної Азії. Доправляли заборонені речовини через міжнародні поштові сервіси під виглядом будівельних сумішей та побутової хімії. Нарколабораторію із синтезу психотропів зловмисники облаштували в Запоріжжі у гаражному приміщенні одного із учасників групи. Готовий "товар" збували по всій території України через розгалужену мережу дилерів", - йдеться у повідомленні.

За оперативною інформацією, щомісяця ділки отримували із-за кордону майже 300 кілограмів психотропів та прекурсорів, у тому числі й таку високотоксичну речовину як альфа-бромвалерофенон.

Одного з учасників угруповання правоохоронці затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу поряд із поштовим відділенням після отримання чергового відправлення із 30 кілограмами психотропів. Ще двох фігурантів справи, у тому числі організатора, було затримано в нарколабораторії.

СБУ перекрила контрабанду психотропів / Фото: ssu.gov.ua

Правоохоронці провели 14 одночасних обшуків за місцями виготовлення, зберігання і збуту наркотичних засобів, а також у помешканнях та автомобілях зловмисників. Під час слідчих дій вилучено 21 кілограм психотропних речовин, обладнання для їх синтезу, понад пів тонни прекурсорів, велику кількість банківських карток, чорнові записи з даними про наркотрафік та замовників, а також комп’ютерну техніку, яка містить листування з постачальниками, і майже 150 тисяч доларів США, отриманих від незаконної діяльності.

За попередніми оцінками, вартість виявлених речовин та обладнання становить майже 2,5 мільйона гривень за цінами чорного ринку.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів в особливо великих розмірах вчинена організованою групою), ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 3 ст. 311 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) Кримінального кодексу. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинної діяльності.