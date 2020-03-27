Зеленський змінив голів чотирьох РДА на Волині та Полтавщині

Зеленський змінив голів чотирьох РДА на Волині та Полтавщині

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський провів кадрові перестановки голів чотирьох районних державних адміністрацій на Волині та Полтавщині.

Відповідні розпорядження №217/2020-рп - №221/2020-рп опубліковані на сайті глави держави.

Президент, зокрема, звільнив Олега Ковгана з посади голови Чорнухинської РДА Полтавської області та призначив на цю посаду Юрія Самойліка.

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Також глава держави призначив Миколу Смаля головою Іваничівської РДА, Юлію Подерню-Масюк - Любешівської РДА, Ольгу Черен - Турійської РДА Волинської області.

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