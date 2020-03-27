Зеленський змінив голів чотирьох РДА на Волині та Полтавщині
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський провів кадрові перестановки голів чотирьох районних державних адміністрацій на Волині та Полтавщині.
Відповідні розпорядження №217/2020-рп - №221/2020-рп опубліковані на сайті глави держави.
Президент, зокрема, звільнив Олега Ковгана з посади голови Чорнухинської РДА Полтавської області та призначив на цю посаду Юрія Самойліка.
Також глава держави призначив Миколу Смаля головою Іваничівської РДА, Юлію Подерню-Масюк - Любешівської РДА, Ольгу Черен - Турійської РДА Волинської області.