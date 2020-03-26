У Бахмуті фармзавод майже в сім разів збільшив виробництво антисептика

У Бахмуті Донецької області національний фармацевтичний виробник ПАТ «Фітофарм» майже в 7 разів збільшило виробництво антисептика - з 60 тис. до 400 тис. упаковок на місяць.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила 26 березня директор виробничого департаменту ПрАТ «Фітофарм» Наталя Дерев'янко.

«У зв'язку з епідемією коронавірусу Covid-19 зросла потреба в антисептичних та дезінфекційних засобах. Як український фармацевтичний завод у складній для країни ситуації ми перейшли на посилений режим роботи. Якщо ще на початку року ми виробляли 60 тисяч упаковок «Спіртол» на місяць, то зараз збільшили випуск до 400 тисяч, для чого довелося організувати режим роботи підприємства в дві зміни», - сказала Дерев'янко.

За її словами, «Фітофарм» зараз щодня випускає 20 тисяч антисептичного і дезінфікуючого засобу «Спіртол» із вмістом етанолу 96%. Цей препарат застосовується зовнішньо як антисептичний засіб для дезінфекції шкіри рук.

«Реагуючи на зростаючий попит на антисептичні засоби саме для дезінфекції рук, наше підприємство також прийняло рішення про промисловий випуск нового продукту «Дермаклін», який укомплектований дозатором для зручності використання. До складу цього продукту входить етанол і компоненти, що зволожують шкіру рук», - повідомила директор.

Також вона відзначила, що наразі «Фітофарм» у запланованих обсягах продовжує виробництво перекису водню 3%, який також є антисептичним засобом. Крім того, не зупиняється випуск й інших спиртовмісних препаратів, таких як мурашиний спирт, розчин левоміцетину спиртовий тощо.

Підприємство ПрАТ «Фітофарм» (колишній Артемівський фармацевтичний завод) розташоване в м. Бахмут Донецької області, виробляє і поставляє фармацевтичну продукцію в різні регіони України. За обсягами виробництва в упаковках це підприємство входить до ТОП-10 українських виробників фармацевтичної продукції.