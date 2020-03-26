Запорізький титано-магнієвий почав виробництво масок та антисептиків

ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» (ЗТМК) запустило власне виробництво багаторазових захисних масок. Виробництво облаштоване на базі швейної ділянки відділення обслуговування господарчого цеху ЗТМК.

Про це Укрінформу повідомили 26 березня у пресслужбі Group DF.

«Ми тимчасово перепрофілювали один з наших підрозділів та запустили виробництво масок. Виробництво масок буде продовжуватись, допоки у засобах індивідуального захисту буде потреба. Додатково вироблені маски будуть передаватися лікарням Запоріжжя», – підкреслив директор ЗТМК Володимир Сівак.

Як зазначається, комбінат також почав самостійно виробляти пробні партії дезінфікувальних засобів для власних потреб.

Повідомляється також, що весь персонал ЗТМК (3458 людей) забезпечений захисними масками та дезінфікувальними засобами, зараз підприємство працює у звичайному режимі. «Виробництво продукції відбувається у повній відповідності до запиту партнерів і укладених угод», – зазначив Сівак.

ЗТМК - єдиний в Україні і Європі виробник губчатого титану. Підприємство також спеціалізується на виробництві титанового шлаку, титанових злитків, слябів і легованих сплавів. Group DF володіє 49% в статутному капіталі ТОВ «ЗТМК», а 51% перебуває у власності держави. ЗТМК - експортно-орієнтоване підприємство, продукція якого експортується в країни Європи і Азії.

Group DF - міжнародна група компаній, бізнес якої представлений в ряді країн Європи і Азії. Основні напрямки діяльності групи - азотний, титановий, газовий бізнеси. Засновник і власник Group DF - бізнесмен Дмитро Фірташ.