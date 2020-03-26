На Вінниччині за порушення правил самоізоляції склали п'ять протоколів

На Вінниччині станом на четвер поліцейські склали 5 протоколів за порушення правил самоізоляції на осіб, які повернулися з-за кордону.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила начальник відділу комунікації поліції Вінниччини Анна Олійник.

«З початку карантину правоохоронці склали вже 105 протоколів за статтею 44-3 КУпАП, тобто порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно протиепідемічних правил і норм. П’ять із них складено на осіб, які порушували правила карантину щодо самоізоляції», - повідомила Олійник.

За її словами, йдеться про осіб, які приїхали з-за кордону.

Загалом, найбільше порушників карантинних обмежень скоїли підприємці, які попри заборону здійснювали торговельну діяльність, або надання послуг. На другому місці - керівники закладів торгівлі і громадського харчування (20 протоколів), на третьому – перевізники, на яких складено 11 адмінпротоколів. Іще 9 протоколів складено за порушення правил карантину керівниками підприємств, установ та організацій.

З метою запобігання поширенню коронавірусу та посилення публічної безпеки і порядку на території Вінницької області задіяні понад 500 поліцейських та близько 100 військовослужбовців Національної гвардії. Вони працюють в складі 22 піших та 141 автопатрулів, встановлено 33 карантинних пости, діє 30 рейдових груп, які перевіряють дотримання правил карантину.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 10:00 26 березня на території Вінницької області зареєстровано 28 підозрілих випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. 23 випадки лабораторно не підтверджені. Зразки матеріалів від чотирьох захворілих досліджуються методом полімеразної ланцюгової реакції у вірусологічній лабораторії Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ України.

В Україні станом на ранок 26 березня 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 43 нові випадки.

Фото: facebook/МВС України