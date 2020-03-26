На Вінниччині за порушення правил самоізоляції склали п'ять протоколів
Про це кореспонденту Укрінформу повідомила начальник відділу комунікації поліції Вінниччини Анна Олійник.
«З початку карантину правоохоронці склали вже 105 протоколів за статтею 44-3 КУпАП, тобто порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно протиепідемічних правил і норм. П’ять із них складено на осіб, які порушували правила карантину щодо самоізоляції», - повідомила Олійник.
За її словами, йдеться про осіб, які приїхали з-за кордону.
Загалом, найбільше порушників карантинних обмежень скоїли підприємці, які попри заборону здійснювали торговельну діяльність, або надання послуг. На другому місці - керівники закладів торгівлі і громадського харчування (20 протоколів), на третьому – перевізники, на яких складено 11 адмінпротоколів. Іще 9 протоколів складено за порушення правил карантину керівниками підприємств, установ та організацій.
З метою запобігання поширенню коронавірусу та посилення публічної безпеки і порядку на території Вінницької області задіяні понад 500 поліцейських та близько 100 військовослужбовців Національної гвардії. Вони працюють в складі 22 піших та 141 автопатрулів, встановлено 33 карантинних пости, діє 30 рейдових груп, які перевіряють дотримання правил карантину.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 10:00 26 березня на території Вінницької області зареєстровано 28 підозрілих випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. 23 випадки лабораторно не підтверджені. Зразки матеріалів від чотирьох захворілих досліджуються методом полімеразної ланцюгової реакції у вірусологічній лабораторії Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ України.
В Україні станом на ранок 26 березня 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 43 нові випадки.
Фото: facebook/МВС України