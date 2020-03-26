Стан вінничанки з коронавірусом стабільний - ОДА

Стан вінничанки, у якої лабораторно підтверджено Сovid-19, стабільний.

Про це у четвер на брифінгу повідомив голова Вінницької ОДА Владислав Скальський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Коронавірусна інфекція була підтверджена лабораторно у мешканки м. Вінниці, яка 24 березня була госпіталізована в інфекційне відділення міської клінічної лікарні №1 з попереднім діагнозом "ГРВІ – підозра на Сovid-19". Стан пацієнтки наразі є стабільним, проводиться симптоматичне лікування", - повідомив Скальский.

За його словами, для запобігання поширенню захворювання та локалізації коронавірусної інфекції проводиться широкий комплекс протиепідемічних заходів за місцем роботи на проживання пацієнтки.

Як повідомляло агентство, Сovid-19 підтверджено у жительки Вінниці, яка контактувала з людьми, що повернулися з Польщі. Вінницький міський клінічний пологовий будинок №2, де жінка працювала медсестрою, закрили на карантин.

Станом на 10:00 26 березня на території Вінницької області зареєстровано 28 підозрілих випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. 23 випадки лабораторно не підтверджені. Зразки матеріалів від чотирьох захворілих досліджуються методом полімеразної ланцюгової реакції у вірусологічній лабораторії Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ України.

В Україні станом на ранок 26 березня 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 43 нові випадки.

Фото: АА