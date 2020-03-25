Друга хвора з коронавірусом на Черкащині - у стані середньої тяжкості

Жінка першого на Черкащині пацієнта з коронавірусом теж захворіла і перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості.

Про це у відеозверненні повідомив голова Черкаської обласної держадміністрації Роман Боднар.

"У нас ще один випадок інфікування коронавірусом - це жінка 34 років, дружина нашого пацієнта, в якого нещодавно зафіксували факт хвороби. Вони зараз перебувають в лікарні під наглядом лікарів. Стан здоров'я - середньої тяжкості, ситуація під контролем", - зазначив голова ОДА.

За його словами, під спостереженням також перебувають 37 осіб, які контактували з хворими.

В області перевіряється 29 підозр на коронавірус. З осіб, у яких підозрюють наявність вірусу, 24-ом проведено експрес-тести - результати негативні. За весь час ПЛР-тестування провели 14 особам, позитивні - два, у вищезазначеного подружжя. Ще по 14 особах результати найближчим часом очікуються з Києва.

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Як повідомляв Укрінформ, про діагноз чоловіка з Родниківки Уманського району стало відомо 23 березня. Його було госпіталізовано до інфекційного боксу Уманської міської лікарні.

В Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

Сьогодні Кабмін до 24 квітня запровадив по всій Україні надзвичайну ситуацію і продовжив карантин.

Станом на ранок середи, 25 березня, в світі, за даними сайту Worldometer, зареєстровано 436 538 випадків зараження коронавірусом, зокрема 19 643 летальних і 111 889 випадків одужання.

Фото: AA