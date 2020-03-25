Київщина отримала першу партію костюмів та масок для медиків

Київщина отримала першу партію засобів індивідуального захисту для медиків.

Про це на брифінгу поінформував тимчасовий виконувач обов’язків голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вчора Київщина отримала першу партію засобів індивідуального захисту для медиків. Це одноразові комбінезони та маски високого захисту. Їх кількість закриває всі першочергові потреби області", - сказав Володін.

Він уточнив, що область отримала одноразові комбінезони у кількості 350 штук, 3360 масок високого захисту, 5900 експрес-тестів. Крім того, отримано тести ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) для остаточного визначення факту захворювання на коронавірус.

"Всі комбінезони та маски передаємо екстреній медицині. Всі експрес-тести надійдуть у міські та районні інфекційні відділення закладів охорони здоров’я", - зазначив Володін.

За його словами, це лише перша партія вантажу, який очікується з Китаю. Додаткові поставки мають відбутися до кінця тижня.

Як повідомлялося, станом на 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

З 12 березня в Україні на тритижневий карантин закрито навчальні й торгівельні заклади, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

14 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня та запроваджена до 3 квітня. А з 17 березня до 3 квітня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

25 березня уряд запровадив на всій території України режим надзвичайної ситуації до 24 квітня.

За даними Worldometers, у світі зареєстровано 439 940 випадків зараження коронавірусом, зокрема 19 744 летальні, 111 942 особи одужали.