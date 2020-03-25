Донеччина отримала 161,2 мільйона на виплати шахтарям

У Донецькій області на державні вугільні підприємства надійшло 161,2 млн грн бюджетних коштів на оплату праці шахтарів.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

«161,2 млн грн бюджетних коштів надійшло на державні вугільні підприємства на оплату праці шахтарів. З них на погашення заборгованості із заробітної плати за листопад 2019 року - 113 млн грн, на виплату зарплати за лютий 2020-го - 48,2 млн грн», - написав очільник області.

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Він зазначив, що завдяки цим коштам заборгованість із заробітної плати за листопад 2019 року погашена на 88%, залишається непогашеною заборгованість у сумі 33,5 млн грн, у тому числі 28,2 млн грн - ДП «ВК «Краснолиманська», для якого державна підтримка не передбачена.

З урахуванням бюджетних коштів виплата поточної заробітної плати за лютий становить 134,3 млн грн (51,2%), і на особові рахунки шахтарів гроші вже почали надходити, запевнив Кириленко.