На Тернопільщині - ще одна підозра на коронавірус

Ще один випадок підозри на коронавірус зафіксовано у Тернопільській області за останню добу.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє обласний лабораторний центр МОЗ України.

«Повідомляємо, що станом на 10 год 24 березня в області зареєстровано один випадок підозри на коронавірусну інфекцію (Covid-19). Всього з початку карантину було досліджено 35 подібних випадків. Два із них було підтверджено лабораторно, 3 залишається під підозрою, 30 - спростовано», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, наприкінці минулого тижня на Тернопільщині було зареєстровано перший випадок коронавірусу й у зв’язку можливим поширенням Covid-19 в області було оголошено надзвичайну ситуацію.

Станом на ранок 24 березня в Україні 84 підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу зафіксовано 11 нових випадків.

Фото: АА