Кернес домігся перенесення суду через карантин

Київський райсуд Полтави переніс на 8 квітня засідання щодо повторного розгляду справи проти Харківського міського голови Геннадія Кернеса та двох його охоронців.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів адвокат Олександр Гунченко.

"Напередодні на адресу Київського райсуду Полтави подано клопотання від Геннадія Кернеса та його охоронців Віталія Блинника та Євгена Смицького про перенесення судового засідання, яке призначено на 20 березня 2020 року на 10:00 годину, на іншу дату - не раніше 3 квітня 2020 року у зв’язку з запровадженням відповідною Постановою КМУ карантину на території України", - зазначив Гунченко.

За його словами, суд задовольнив клопотання і чергове засідання призначив на 8 квітня, якщо ситуація з коронавірусом не погіршиться.

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Як повідомляв Укрінформ, 18 лютого засідання Київського райсуду Полтави щодо повторного розгляду справи проти мера Харкова Геннадія Кернеса та двох його охоронців перенесли на 20 березня через неприбуття кількох фігурантів.

За словами адвоката, Кернес не прибув до суду, бо заздалегідь повідомив про поважну причину неприбуття. Також з поважної причини не з’явилися і захисники Кернеса. Із потерпілих з’явився лише один. Представники потерпілих не з’явилися.

Геннадія Кернеса і його охоронців обвинувачують у погрозі вбивством, незаконному позбавленні волі та катуванні двох активістів харківського Євромайдану у січні 2014 року.