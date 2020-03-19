Кернес через карантин просить перенести його суд у Полтаві

Харківський міський голова Геннадій Кернес подав клопотання про перенесення через карантин засідання у Київському райсуді Полтави щодо повторного розгляду справи проти нього та двох його охоронців.

Про це кореспонденту Укрінформу розказав адвокат Олександр Гунченко.

"На адресу Київського райсуду Полтави подано клопотання від Геннадія Кернеса та його охоронців Віталія Блинника і Євгена Смицького про перенесення судового засідання, яке призначено на 20 березня 2020 року на 10:00 годину, на іншу дату - не раніше 3 квітня 2020 року у зв’язку з запровадженням відповідною Постановою КМУ карантину на території України", - зазначив Гунченко.

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За його словами, завтра, 20 березня, у Київському райсуді Полтави буде вирішуватись питання про перенесення судового засідання: "Зараз в суді, як стало відомо, через карантин встановлено особливий режим роботи та обмежено допуск осіб, які не є учасниками справи".

Як повідомляв Укрінформ, 18 лютого засідання Київського райсуду Полтави щодо повторного розгляду справи проти мера Харкова Геннадія Кернеса та двох його охоронців, обвинувачених у погрозі вбивством, незаконному позбавленні волі та катуванні двох активістів Харківського Єввромадану у січні 2014 року, перенесли на 20 березня через неприбуття кількох фігурантів.