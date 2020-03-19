Кернес через карантин просить перенести його суд у Полтаві
Про це кореспонденту Укрінформу розказав адвокат Олександр Гунченко.
"На адресу Київського райсуду Полтави подано клопотання від Геннадія Кернеса та його охоронців Віталія Блинника і Євгена Смицького про перенесення судового засідання, яке призначено на 20 березня 2020 року на 10:00 годину, на іншу дату - не раніше 3 квітня 2020 року у зв’язку з запровадженням відповідною Постановою КМУ карантину на території України", - зазначив Гунченко.
За його словами, завтра, 20 березня, у Київському райсуді Полтави буде вирішуватись питання про перенесення судового засідання: "Зараз в суді, як стало відомо, через карантин встановлено особливий режим роботи та обмежено допуск осіб, які не є учасниками справи".
Як повідомляв Укрінформ, 18 лютого засідання Київського райсуду Полтави щодо повторного розгляду справи проти мера Харкова Геннадія Кернеса та двох його охоронців, обвинувачених у погрозі вбивством, незаконному позбавленні волі та катуванні двох активістів Харківського Єввромадану у січні 2014 року, перенесли на 20 березня через неприбуття кількох фігурантів.