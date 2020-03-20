У Вінниці відновлюють роботу СТО, автомийок, зоо- і ритуальних магазинів

У Вінниці через скарги городян відновлюють роботу СТО, автомийок, зоо- і ритуальних магазинів.

Відповідне рішення 20 березня ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Вінницької міської ради, передає кореспондент Укрінформу.

«Комісія ухвалила таке рішення, позаяк обмежувальні заходи мають враховувати певні особливості. Зараз, коли люди максимально пересіли на автомобілі, потрібно забезпечувати їх обслуговування, а також ремонт комунального і спецтранпорту. Тим більше, їх миття в умовах карантину. Також у людей є домашні тварини, які безальтернативно вимагають специфічних кормів. Така ж ситуація і з ритуальними магазинами. Але вони можуть працювати тільки за умови жорсткого дотримання вимог карантину», - сказав міський голова Вінниці Сергій Моргунов.

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За його словами, дозволяється робота СТО, автомийок, ритуальних крамниць, зоомагазинів, ветаптек і ветеринарних клінік, а також магазинів мобільного зв’язку(але не розташованих у магазинах побутової техніки).

Такі торгові заклади працюватимуть за умови проведення дезінфекції кожні дві години, а також забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту, доступу в магазин не більше одного покупця за раз.

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. В Україні станом на 20 березня лабораторно підтвердили 26 випадків коронавірусу, з них 3 – летальні.