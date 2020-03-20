У Чернівцях з лікарні виписали першого пацієнта, який одужав від коронавірусу.

Про це під час брифінгу розповів голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Після отримання повторного негативного результату аналізів пацієнта, в якого першим виявили коронавірус, його сьогодні виписали з обласної лікарні, де він проходив лікування. У нього був нескладний перебіг хвороби і зараз він уже повертається до рідного дому", - сказав Осачук.

Голова облдержадміністрації також зазначив, що декілька днів пацієнт ще перебуватиме вдома у самоізоляції під наглядом медиків.

"Хотів би також наголосити, що усі ті превентивні заходи, які у нас розпочалися ще два місяці тому, - інформаційна кампанія, температурний скринінг на кордоні, попередження усіх, хто повертається із країн, де вже були зафіксовані випадки цього захворювання. А також свідома позиція нашого співгромадянина, який сам звернувся до лікарів із симптомами та повідомив, що нещодавно повернувся з Італії, - усе це разом дозволило нам говорити не лише про першого хворого на коронавірус пацієнта, а й про першого, який одужав від цієї інфекції", - додав голова Чернівецької ОДА.

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За словами посадовця, сам пацієнт не захотів спілкуватися із пресою через втому, яка у нього накопичилась за увесь час хвороби.

Як повідомляв Укрінформ, перший випадок коронавірусу зафіксували в Україні 3 березня у чоловіка, який повернувся з Італії до Чернівців.

Станом на ранок 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні. Зокрема, коронавірусна хвороба зафіксована: у Чернівецькій області - 15 випадків (1 летальний), Житомирській області - 2 випадки (1 летальний), Київській області - 2 випадки, Донецькій області - 1 випадок, Дніпропетровській області - 2 випадки, Івано-Франківській області - 1 випадок (летальний), у м. Києві - 3 випадки.