«Біолік» вирішує питання обігових коштів на придбання сировини для антисептику
Про це підомила Укрінформу директорка ПрАТ «Біолік» Оксана Вільганюк.
"У січні через брак обігових коштів на підприємстві персонал перебував у відпустці за власний рахунок, наразі люди працюють у дві зміни. До кінця місяця підприємство планує виробити 50 тис. флаконів антисептика «Біосепт». Вартість спирту для виготовлення препарату коштує мільйон гривень. «Укрспирт» обіцяє нам виділити сировину (25-го) і до кінця місяця плануємо запустити у виробництво препарат «Біосепт». Плануємо випустити цю партію за 2-3 робочих дні», - повідомила Вільганюк.
За її словами, на підприємстві є програма на виробництво півмільйона флаконів «Хлоргексидину» ємністю 100 мл. Також є зареєстрована форма ємністю 1л (у каністрах), яку теж планують у виробництво.
"Але в Україні склалася скрутна ситуація з тарою, - всі косметичні компанії розкупляють будь-яку, щоб фасувати косметичні засоби для дезінфекції шкіри рук», - додала Вільганюк.
Крім того, підприємством наразі розробляється препарат «Біосепт-профі». Це буде не лікарський препарат, а дезінфектант.
«Зараз триває процес його реєстрації. Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України розробляє нам для нього технічні умови. Ми вже напрацювали дослідні зразки і використовуємо їх для власних потреб, - дезінфікуємо робочі поверхні і шкіру рук, а також роздаємо своїм людям, щоб запобігти розповсюдженню коронавірусу», - додала Вільганюк.