«Біолік» вирішує питання обігових коштів на придбання сировини для антисептику

ПрАТ «Біолік» (Вінницька обл., м. Ладижин), випускає два види антисептичних препаратів - «Хлоргексидин» і «Біосепт». Підприємство могло б збільшити обсяги виробництва антисептика, але не має обігових коштів на придбання сировини.

Про це підомила Укрінформу директорка ПрАТ «Біолік» Оксана Вільганюк.

"У січні через брак обігових коштів на підприємстві персонал перебував у відпустці за власний рахунок, наразі люди працюють у дві зміни. До кінця місяця підприємство планує виробити 50 тис. флаконів антисептика «Біосепт». Вартість спирту для виготовлення препарату коштує мільйон гривень. «Укрспирт» обіцяє нам виділити сировину (25-го) і до кінця місяця плануємо запустити у виробництво препарат «Біосепт». Плануємо випустити цю партію за 2-3 робочих дні», - повідомила Вільганюк.

За її словами, на підприємстві є програма на виробництво півмільйона флаконів «Хлоргексидину» ємністю 100 мл. Також є зареєстрована форма ємністю 1л (у каністрах), яку теж планують у виробництво.

"Але в Україні склалася скрутна ситуація з тарою, - всі косметичні компанії розкупляють будь-яку, щоб фасувати косметичні засоби для дезінфекції шкіри рук», - додала Вільганюк.

Крім того, підприємством наразі розробляється препарат «Біосепт-профі». Це буде не лікарський препарат, а дезінфектант.

«Зараз триває процес його реєстрації. Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України розробляє нам для нього технічні умови. Ми вже напрацювали дослідні зразки і використовуємо їх для власних потреб, - дезінфікуємо робочі поверхні і шкіру рук, а також роздаємо своїм людям, щоб запобігти розповсюдженню коронавірусу», - додала Вільганюк.